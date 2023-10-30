У ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одещини: голова ОВА закликав не ігнорувати тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської області, голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не ігнорувати тривогу, пише УНН.
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"Одещина, тривогу не ігноруємо", - написав Кіпер у Телеграм.
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У ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одещини.
Нагадаємо
Ворог вранці атакував Одещину ракетами, ціллю став судноремонтний завод, є двоє постраждалих.