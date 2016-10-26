В прокуратуре сообщили подробности задержания в Херсоне взяточника из Минобороны
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Херсонской области на взятке задержан ответственный за материальное обеспечение военных работник Министерства обороны Украины. Об этом написал прокурор области Виталий Тригубенко в Facebook, сообщает УНН.
"В то время, когда в Украине продолжается проведение антитеррористической операции и военные страдают от недостатка материальных ценностей, некоторые ответственные должностные лица откровенно наживаются, требуя «откаты». Так, прокуратурой области разоблачены на вымогательстве взятки лицо, ответственное за материальное обеспечение военных - работник Министерства обороны Украины. В частности, начальник одного из военных представительств Минобороны Украины, которое расположено в г.Херсоне, требовал и получил неправомерную выгоду за согласование документов о выполненных частным предприятием работы по ремонту судна", - написал В.Тригубенко.
После получения взятки указанное лицо задержано работниками прокуратуры области.
Напомним, как сообщал УНН, СБУ в Херсоне задержала на взятке в 7 тыс. Грн чиновника из Минобороны .