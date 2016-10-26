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У прокуратурі повідомили подробиці затримання у Херсоні хабарника з Міноборони

У прокуратурі повідомили подробиці затримання у Херсоні хабарника з Міноборони

Київ • УНН

 • 9257 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Херсонщині на хабарі затримано відповідального за матеріальне забезпечення військових працівника Міністерства оборони України. Про це написав прокурор області Віталій Тригубенко у Facebook, повідомляє УНН.

“У час, коли в Україні триває проведення антитерористичної операції і військові страждають від нестачі матеріальних цінностей, деякі відповідальні службові особи відверто наживаються, вимагаючи „відкати“. Так, прокуратурою області викрито на вимаганні хабара особу, яка відповідальна за матеріальне забезпечення військових — працівника Міністерства оборони України. Зокрема, начальник одного з військових представництв Міноборони України, яке розташоване у м. Херсоні, вимагав та отримав неправомірну вигоду за погодження документів про виконані приватним підприємством роботи з ремонту судна”, — написав В.Тригубенко.

Після отримання хабара вказану особу затримано працівниками прокуратури області.

Нагадаємо, як повідомляв УННСБУ у Херсоні затримала на хабарі у 7 тис. грн чиновника з Міноборони.

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