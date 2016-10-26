У прокуратурі повідомили подробиці затримання у Херсоні хабарника з Міноборони
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Херсонщині на хабарі затримано відповідального за матеріальне забезпечення військових працівника Міністерства оборони України. Про це написав прокурор області Віталій Тригубенко у Facebook, повідомляє УНН.
“У час, коли в Україні триває проведення антитерористичної операції і військові страждають від нестачі матеріальних цінностей, деякі відповідальні службові особи відверто наживаються, вимагаючи „відкати“. Так, прокуратурою області викрито на вимаганні хабара особу, яка відповідальна за матеріальне забезпечення військових — працівника Міністерства оборони України. Зокрема, начальник одного з військових представництв Міноборони України, яке розташоване у м. Херсоні, вимагав та отримав неправомірну вигоду за погодження документів про виконані приватним підприємством роботи з ремонту судна”, — написав В.Тригубенко.
Після отримання хабара вказану особу затримано працівниками прокуратури області.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, СБУ у Херсоні затримала на хабарі у 7 тис. грн чиновника з Міноборони.