Стало известно о вероятном мотиве преступников, совершивших серию взрывов в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Мотив преступников, совершивших серию взрывов в столице, является, вероятно, финансовый. Об этом на брифинге в среду сказал прокурор города Киева Олег Кипер, передает корреспондент УНН.
"Учитывая то, что и коды (QR-коды - ред.) и требования были... последний даже звонок был на "102" по телефону, где сообщили, чтобы перечислили средства, то мы видим в этом финансовый мотив, мотив получения средств - около 500 тыс. долларов (50 биткоинив - ред.) были поставлены требования", - отметил прокурор.
Начальник столичной полиции Андрей Крищенко добавил, что требования были озвучены во время второго взрыва, когда один из преступников сообщил о нескольких взрывных устройствах, заложенных в городе.
"Сказал, что там будет QR-код, по которому нужно перечислить 50 биткойнов", - добавил он.
Как сообщалось ранее в УНН, прокуратура утверждает, что все преступления с серией взрывов в столице организовала одна группа лиц. Также сегодня стало известно, что двоих предполагаемых организаторов серии взрывов задержали в Киеве.
Позже в СБУ сообщили детали операции по задержанию подозреваемых.
Напомним, в Киеве произошло несколько взрывов вблизи станций метро "Минская" и "Шулявская", а также в подъезде дома на Подоле.