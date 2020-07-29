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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102343 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116312 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 141058 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 09:55 • 102821 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

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Стало известно о вероятном мотиве преступников, совершивших серию взрывов в столице

Стало известно о вероятном мотиве преступников, совершивших серию взрывов в столице

Киев  •  УНН

 • 11078 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Мотив преступников, совершивших серию взрывов в столице, является, вероятно, финансовый. Об этом на брифинге в среду сказал прокурор города Киева Олег Кипер, передает корреспондент УНН.

"Учитывая то, что и коды (QR-коды - ред.) и требования были... последний даже звонок был на "102" по телефону, где сообщили, чтобы перечислили средства, то мы видим в этом финансовый мотив, мотив получения средств - около 500 тыс. долларов (50 биткоинив - ред.) были поставлены требования", - отметил прокурор.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко добавил, что требования были озвучены во время второго взрыва, когда один из преступников сообщил о нескольких взрывных устройствах, заложенных в городе.

"Сказал, что там будет QR-код, по которому нужно перечислить 50 биткойнов", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, прокуратура утверждает, что все преступления с серией взрывов в столице организовала одна группа лиц. Также сегодня стало известно, что двоих предполагаемых организаторов серии взрывов задержали в Киеве.

Позже в СБУ сообщили детали операции по задержанию подозреваемых.

Напомним, в Киеве произошло несколько взрывов вблизи станций метро "Минская" и "Шулявская", а также в подъезде дома на Подоле.

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