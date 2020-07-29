Стало відомо про вірогідний мотив злочинців, які вчинили низку вибухів у столиці

"Враховуючи те, що і коди (QR-коди - ред.) і вимоги були... останній навіть дзвінок був на "102" по телефону, де повідомили, щоб перерахували кошти, то ми бачимо у цьому фінансовий мотив, мотив отримання коштів - біля 500 тис. доларів (50 біткоїнів – ред.) були поставлені вимоги", - зазначив прокурор.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко додав, що вимоги були озвучені під час другого вибуху, коли один зі злочинців повідомив про декілька вибухових пристроїв, закладених у місті.

"Сказав, що там буде QR-код, за яким потрібно перерахувати 50 біткоїнів", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, прокуратура стверджує, що всі злочини з серією вибухів у столиці організувала одна група осіб. Також сьогодні стало відомо, що двох ймовірних організаторів серії вибухів було затримано у Києві.

Пізніше у СБУ повідомили деталі операції із затримання підозрюваних.

Нагадаємо, у Києві сталося кілька вибухів поблизу станцій метро "Мінська" та "Шулявська", а також у під’їзді будинку на Подолі.