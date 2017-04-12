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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81791 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112220 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170594 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125534 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122401 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115527 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В профильном комитете не ожидают прогресса по вопросу об аудиторе НАБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Предстоящее утверждение парламентом аудитора НАБУ может быть не менее проблемным, чем, в прошлый раз, вплоть до блокирования Трибуны. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, член парламентской комитета по вопросам предотвращения и противодействии коррупции Артем Ильюк.

"(При прошлом голосовании за утверждение аудитора НАБУ - ред.) там было достаточно профессиональных кандидатов я свой голос отдавал и за Сторча и за Брауна. Я считаю, что парламент большинством голосов должен определить кандидата, но так как эти люди находятся за границей и мы знаем об их работе только по той информации, которую нам предоставили, я не могу отдать предпочтение кому-то одному. Сторчу, Брауну либо кому-либо еще. Поэтому ситуация все равно будет сложной, на мой взгляд", - сказал депутат.

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Он отметил, что на сегодня "парламент был разделен, eсть разные группы влияния и разные лоббистские интересы связанные, в том числе, с геополитическими моментами. Думаю, что легко точно не будет и я не уверен, что в этот раз вопрос решится. Потому что когда мы видим что одну группу не устраивает какое-то решение, начинается применение физического воздействия".

На вопрос о том, может ли и на предстоящем в рассмотрении кандидатуры на должность аудитора НАБУ ситуация дойти до блокирования в трибуны, депутат отметил: "Я думаю, что да". При этом он подчеркнул, что "такие вопросы можно решить путем политических компромиссов, а для этого нужна сила воли у разных сторон, чтобы сесть за стол переговоров".

Он уточнил, что согласно процедуре, месяц отводится на подачу кандидатуры, затем они рассматриваются на заседании комитета по вопросам противодействия коррупции, а уже после этого путем проведения рейтингов голосования выявляется один кандидат, за которого и должен проголосовать парламент.

Украинские Национальные Новости

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