У профільному комітеті не очікують прогресу щодо питання про аудитора НАБУ

"(На минулому голосуванні за затвердження аудитора НАБУ - ред.) там було достатньо професійних кандидатів я віддавав свій голос і за Сторча і за Брауна. Я вважаю, що парламент більшістю голосів повинен визначити кандидата, але так як ці люди перебувають за кордоном і ми знаємо про їх роботу тільки з тієї інформації, яку нам надали, я не можу віддати перевагу комусь одному. Сторчу, Брауну або кому-небудь ще. Тому ситуація все одно буде складною, на мій погляд", - сказав депутат.

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Він зазначив, що на сьогодні "парламент був розділений, є різні групи впливу і різні лобістські інтереси пов'язані, зокрема, з геополітичними моментами. Думаю, що легко точно не буде і я не впевнений, що цього разу питання вирішиться. Тому що коли ми бачимо що одну групу не влаштовує якесь рішення, починається застосування фізичного впливу".

На питання про те, чи може у майбутньому в розгляді кандидатури на посаду аудитора НАБУ ситуація дійти до блокування трибуни, депутат зазначив: "Я думаю, що так". При цьому він підкреслив, що "такі питання можна вирішити шляхом політичних компромісів, а для цього потрібна сила волі у різних сторін, щоб сісти за стіл переговорів".

Він уточнив, що згідно з процедурою, місяць відводиться на подачу кандидатури, потім вони розглядаються на засіданні комітету з питань протидії корупції, а вже після цього шляхом проведення рейтингів голосування виявляється один кандидат, за якого і має проголосувати парламент.