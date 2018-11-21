В проекте бюджета-2019 сохранено все программы господдержки АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На следующий год сохранено все программы господдержки агропромышленного комлекса Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил член Комитета ВР по вопросам аграрной политики, народный депутат Валерий Давиденко.
"О сокращении речь не идет. Речь идет о расширении в пользу перерабатывающих предприятий. Я давал предложение, чтобы оборудование для элеваторов включили в программу возмещения. А дальше в программе, которую будет утверждать Кабмин, все будет шире определено", - сообщил Давыденко.
Как и предусмотрено действующими нормами, общий бюджет государственной поддержки АПК составит 1% от его ВВП - около 7 млрд грн.
Ранее УНН сообщал, что строительство перерабатывающих предприятий, в частности элеваторов планируется дотировать так же, как строительство животноводческих комплексов - 30% от общего бюджета проекта.
Вероятно именно с этим связан ожидаемый в следующем году "бум" строительства элеваторов. О своих намерениях расширения мощностей уже заявили АПК Инвест, НПК Амарант, Укрземком, Кернел.
Также сообщалось, что определенные в этом году программы господдержки АПК будут сохранены в течение 5 лет, чтобы все желающие успели принять участие в них.
Как пояснил и.о. Комитета ВР по вопросам аграрной политики Александр Бакуменко, в течение этого времени не будут меняться выбранные направления господдержки, они лишь могут совершенствоваться в зависимости от эффективности их реализации.