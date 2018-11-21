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У проекті Бюджету-2019 збережено усі програми держпідтримки АПК

У проекті Бюджету-2019 збережено усі програми держпідтримки АПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. На наступний рік збережено усі програми держпідтримки агропромислового комлексу України. Про це в коментарі УНН повідомив член Комітету ВР з питань аграрної політики, народний депутат Валерій Давиденко.

“Про скорочення мова не йде. Йде мова про розширення на користь переробних підприємств. Я особисто давав пропозицію, щоб обладнання для елеваторів включили у програму відшкодування. А далі у програмі, яку затверджуватиме Кабмін, все буде ширше визначено”, - повідомив Давиденко.

Як і передбачено чинними нормами, загальний бюджет державної підтримки АПК становитиме 1% від його ВВП – близько 7 млрд грн.

Раніше УНН повідомляв, що будівництво переробних підприємств, зокрема елеваторів планується дотувати так само, як будівництво тваринницьких комплексів – 30% від загального бюджету проекту.

Ймовірно саме з цим пов’язаний очікуваний в наступному році “бум” будівництва елеваторів. Про свої наміри розширення потужностей вже заявили АПК Інвест, НВК Амарант, Укрземком, Кернел.

Також повідомлялось, що визначені у цьому році програми держпідтримки АПК будуть збережені протягом 5 років, аби усі охочі встигли взяти участь в них.

Як пояснив в.о. Комітету ВР з питань аграрної політики Олександр Бакуменко, впродовж цього часу не будуть змінюватися обрані напрямки держпідтримки, вони лише можуть удосконалюватися залежно від ефективності їх реалізації.

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