В Припяти появилась первая новогодняя елка с момента Чернобыльской катастрофы

Вместо привычных новогодних игрушек и гирлянд ее украсили старыми часами, фотографиями города Припять и ее жителей до 26 апреля 1986 года, когда произошла Чернобыльская катастрофа. Свои фотографии на елку развешивали сами бывшие жители Припяти.

“Это фотография сделана в 1981 году, когда я только приехал в Припять устраиваться на работу, — вспоминает Алексей Бреус, житель Припяти, инженер на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС и ликвидатор. — Были признаки того, что город сам строится: строительные площадки, запах битума. Мне было интересно это место, но немного волновался: я был неуверен, как я здесь приживусь”.

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По словам организаторов, представителей “Ассоциации чернобыльских туроператоров”, они хотели бы привлечь внимание к процессу музеефикации и предоставление охранного статуса объектам Чернобыльской зоны отчуждения, в частности — к сохранению города Припять, который планируют сделать музеем и памятником материальной наследия ЮНЕСКО.

Елка, которая появилась в Припяти на Рождество, является позитивным сигналом для всего мира, объясняет один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС Сергей Мирный.

“Очень важно, чтобы в этом месте, где жили люди, которое ныне является заброшенным, тоже появились символы нормальной жизни. Наиболее очевидный символ — это новогодняя елка, которой здесь не было 33 года. Эта акция, небольшая по ресурсам, сделанная в подходящее время и в некоем „нервном центре“: когда весь западный мир празднует Рождество, самое время напомнить, что есть такой город Припять, что благодаря чернобыльскому туризму оно интегрируется в культурные маршруты всего человечества”.

На период новогодних праздников “елка времени” должна стать еще и одним из мест, которое посещают и фотографируют чернобыльские туристы. Старых часов и копий фотографий с жителями Припяти собрали так много, что на днях организаторы перенесут эту отделку на взрослую живую сосну, которая растет на центральной площади Припяти, пробив асфальт.

Напомним, после выхода сериала “Чернобыль” зону отчуждения посетило рекордное количество туристов.

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