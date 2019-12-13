"Чорнобиль" став другим у рейтингу найпопулярніших серіалів 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Серіал "Чорнобиль" посів друге місце у рейтингу найпопулярніших серіалів 2019 року за версіє IMDb, поступившись "Грі престолів". Про це повідомляє УНН із посиланням на рейтинг.
Так, лідером став серіал "Гра престолів". Другу позицію посів серіал "Чорнобиль" від HBO, який вийшов у травні цього року. Деякі епізоди серіалу знімались в Україні, у Києві.
Весь рейтинг виглядає наступним чином:
Нагадаємо, "Чорнобиль" номінували на на "Золотий глобус - 2020".