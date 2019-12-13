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"Чернобыль" стал вторым в рейтинге самых популярных сериалов 2019 года

Киев  •  УНН

 • 27989 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сериал "Чернобыль" занял второе место в рейтинге самых популярных сериалов 2019 года по версии IMDb, уступив "Игре престолов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг.

Так, лидером стал сериал "Игра престолов". Вторую позицию занял сериал "Чернобыль" от HBO, который вышел в мае этого года. Некоторые эпизоды сериала снимались в Украине, в Киеве.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

  • "Игра престолов";
  • "Чернобыль";
  • "Странные чудеса";
  • "Академия Амбрелла";
  • "Пацаны";
  • "Черное зеркало";
  • "Ходячие мертвецы";
  • "Острые козырьки";
  • "Половое воспитание";
  • "Ты".

    • Напомним, "Чернобыль" номинировали на на "Золотой глобус - 2020".

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