"Чернобыль" стал вторым в рейтинге самых популярных сериалов 2019 года

Так, лидером стал сериал "Игра престолов". Вторую позицию занял сериал "Чернобыль" от HBO, который вышел в мае этого года. Некоторые эпизоды сериала снимались в Украине, в Киеве.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

"Игра престолов";

"Чернобыль";

"Странные чудеса";

"Академия Амбрелла";

"Пацаны";

"Черное зеркало";

"Ходячие мертвецы";

"Острые козырьки";

"Половое воспитание";

"Ты".

Напомним, "Чернобыль" номинировали на на "Золотой глобус - 2020".