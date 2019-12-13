"Чернобыль" стал вторым в рейтинге самых популярных сериалов 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сериал "Чернобыль" занял второе место в рейтинге самых популярных сериалов 2019 года по версии IMDb, уступив "Игре престолов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг.
Так, лидером стал сериал "Игра престолов". Вторую позицию занял сериал "Чернобыль" от HBO, который вышел в мае этого года. Некоторые эпизоды сериала снимались в Украине, в Киеве.
Весь рейтинг выглядит следующим образом:
Напомним, "Чернобыль" номинировали на на "Золотой глобус - 2020".