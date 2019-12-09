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"Чорнобиль", "Джокер", "Паразити": оголошені номінанти на "Золотий глобус - 2020"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Стало відомо про номінантів на премію "Золотий глобус - 2020". Оголошення претендентів на перемогу відбулося у понеділок, 9 грудня, і транслювалося на офіційному сайті організації, передає УНН.

Номінація "Кращий драматичний фільм":
• "Ірландець (The Irishman);
• "Джокер" (Joker);
• "Шлюбна історія" (Marriage Story);
• "1917";
• "Два Папи" (The Two Popes).

Номінація "Кращий фільм" (комедія або мюзикл):
• "Одного разу ... в Голлівуді" (Once Upon a Time ... in Hollywood);
• "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit);
• "Дістати ножі" (Knives Out);
• "Рокетмен" (Rocketman);
• "Мене звуть Долемайт" (Dolemite Is My Name).

Номінація "Кращий фільм іноземною мовою":
• "Прощання" (The Farewell);
• "Знедолені" (Les miserables);
• "Біль і слава" (Dolor y gloria);
• "Паразити" (Gisaengchung);
• "Портрет дівчини y вогні" (Portrait de la jeune fille en feu);

Номінація "Кращий режисер":
• Тодд Філліпс ("Джокер");
• Пон Чжун Хо ("Паразити");
• Сем Мендес ("1917");
• Мартін Скорсезе ("Ірландець");
• Квентін Тарантіно ("Одного разу ... в Голлівуді").

Номінація "Кращий сценарій":
• "Шлюбна історія";
• "Паразити";
• "Два Папи";
• "Одного разу ... в Голлівуді";
• "Ірландець".

Номінація "Кращий анімаційний фільм":
• "Холодне серце 2" (Frozen II);
• "Як приручити дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World);
• "Король Лев" (The Lion King);
• "Втрачене ланка" (Missing Link);
• "Історія іграшок 4" (Toy Story 4).

Номінація "Кращий мінісеріал або телефільм":
• "Чорнобиль" (Chernobyl);
• "Фоссі/Вердон" (Fosse/Verdon);
• "Неймовірне" (Unbelievable);
• "Виверт-22" (Catch-22);
• "Найгучніший голос" (The Loudest Voice).

Номінація "Кращий драматичний серіал":
• "Корона" (The Crown);
• "Спадкоємці" (Succession);
• "Ранкове шоу" (The Morning Show);
• "Вбиваючи Єву" (Killing Eve);
• "Велика маленька брехня" (Big Little Lies).

Номінація "Кращий комедійний серіал":
• "Баррі" (Barry);
• "Погань" (Fleabag);
• "Метод Комінскі" (The Kominsky Method);
• "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel);
• "Політик" (The Politician).

Номінація "Краща чоловіча роль в комедії або мюзиклі":
• Едді Мерфі ("Мене звуть Долемайт");
• Леонардо Ді Капріо ("Одного разу ... в Голлівуді");
• Деніел Крейг ("Дістати ножі");
• Терон Еджертон ("Рокетмен");
• Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо").

Номінація "Краща чоловіча роль в драматичному фільмі":
• Хоакін Фенікс ("Джокер");
• Антоніо Бандерас ("Біль і слава");
• Адам Драйвер ("Шлюбна історія");
• Джонатан Прайс ("Два Папи");
• Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari").

Номінація "Краща жіноча роль в драматичному фільмі":
• Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія");
• Шарліз Терон ("Скандал");
• Синтія Еріво ("Гаррієт");
• Сірша Ронан ("Маленькі жінки");
• Рене Зеллвегер ("Джуді").

Номінація "Краща жіноча роль у комедії або мюзиклі":
• Кейт Бланшетт ("Куди ти пропала, Бернадетт?");
• Емма Томпсон ("У прямому ефірі");
• Аквафін (справжнє ім'я - Нора Лам; "Прощання");
• Ана де Армас ("Дістати ножі");
• Біні Фелдштейн ("Освіта").

Номінація "Кращий актор другого плану":
• Бред Пітт ("Одного разу ... в Голлівуді");
• Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству");
• Джо Пеші ("Ірландець");
• Аль Пачіно ("Ірландець");
• Ентоні Хопкінс ("Два Папи").

Номінація "Краща актриса другого плану":
• Дженніфер Лопес ("Стриптизерші");
• Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелл");
• Аннетт Бенінг ("Звіт про тортури");
• Лора Дерн ("Шлюбна історія");
• Марго Роббі ("Скандал").

Номінація "Краща чоловіча роль в міні-серіалі":
• Джаред Харріс ("Чорнобиль");
• Сем Рокуелл ("Фоссі / Ведон");
• Рассел Кроу ("Найгучніший голос");
• Саша Барон Коен ("Шпигун");
• Кріс Ебботт ("Виверт-22).

Номінація "Краща чоловіча роль у драматичному серіалі":
• Рамі Малек ("Містер Робот");
• Кіт Герінґтон ("Гра престолів");
• Біллі Портер ("Поза");
• Брайан Кокс ("Спадкоємці");
• Тобайас Мензіс ("Корона").

Номінація "Краща чоловіча роль другого плану в серіалі, мінісеріалі або телефільмі":
• Стеллан Скарсгард ("Чорнобиль");
• Кіран Калкін ("Спадкоємці");
• Алан Аркін ("Метод Комінскі");
• Ендрю Скотт ("Погань");
• Генрі Вінклер ("Баррі").

77-я церемонія вручення премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за 2019 рік відбудеться в Беверлі-Хіллз (штат Каліфорнія) 5 січня. Право вести захід у п'ятий раз довірено британському акторові і коміку Рікі Джервейсу.

Нагадаємо, що серіал "Чорнобиль" (Chernobyl, 2019) завоював найпрестижнішу в США телевізійну премію Emmy в 3 номінаціях.

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