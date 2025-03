"Чорнобиль", "Джокер", "Паразити": оголошені номінанти на "Золотий глобус - 2020"

Номінація "Кращий драматичний фільм":

• "Ірландець (The Irishman);

• "Джокер" (Joker);

• "Шлюбна історія" (Marriage Story);

• "1917";

• "Два Папи" (The Two Popes).

Номінація "Кращий фільм" (комедія або мюзикл):

• "Одного разу ... в Голлівуді" (Once Upon a Time ... in Hollywood);

• "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit);

• "Дістати ножі" (Knives Out);

• "Рокетмен" (Rocketman);

• "Мене звуть Долемайт" (Dolemite Is My Name).

Номінація "Кращий фільм іноземною мовою":

• "Прощання" (The Farewell);

• "Знедолені" (Les miserables);

• "Біль і слава" (Dolor y gloria);

• "Паразити" (Gisaengchung);

• "Портрет дівчини y вогні" (Portrait de la jeune fille en feu);

Номінація "Кращий режисер":

• Тодд Філліпс ("Джокер");

• Пон Чжун Хо ("Паразити");

• Сем Мендес ("1917");

• Мартін Скорсезе ("Ірландець");

• Квентін Тарантіно ("Одного разу ... в Голлівуді").

Номінація "Кращий сценарій":

• "Шлюбна історія";

• "Паразити";

• "Два Папи";

• "Одного разу ... в Голлівуді";

• "Ірландець".

Номінація "Кращий анімаційний фільм":

• "Холодне серце 2" (Frozen II);

• "Як приручити дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World);

• "Король Лев" (The Lion King);

• "Втрачене ланка" (Missing Link);

• "Історія іграшок 4" (Toy Story 4).

Номінація "Кращий мінісеріал або телефільм":

• "Чорнобиль" (Chernobyl);

• "Фоссі/Вердон" (Fosse/Verdon);

• "Неймовірне" (Unbelievable);

• "Виверт-22" (Catch-22);

• "Найгучніший голос" (The Loudest Voice).

Номінація "Кращий драматичний серіал":

• "Корона" (The Crown);

• "Спадкоємці" (Succession);

• "Ранкове шоу" (The Morning Show);

• "Вбиваючи Єву" (Killing Eve);

• "Велика маленька брехня" (Big Little Lies).

Номінація "Кращий комедійний серіал":

• "Баррі" (Barry);

• "Погань" (Fleabag);

• "Метод Комінскі" (The Kominsky Method);

• "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel);

• "Політик" (The Politician).

Номінація "Краща чоловіча роль в комедії або мюзиклі":

• Едді Мерфі ("Мене звуть Долемайт");

• Леонардо Ді Капріо ("Одного разу ... в Голлівуді");

• Деніел Крейг ("Дістати ножі");

• Терон Еджертон ("Рокетмен");

• Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо").

Номінація "Краща чоловіча роль в драматичному фільмі":

• Хоакін Фенікс ("Джокер");

• Антоніо Бандерас ("Біль і слава");

• Адам Драйвер ("Шлюбна історія");

• Джонатан Прайс ("Два Папи");

• Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari").

Номінація "Краща жіноча роль в драматичному фільмі":

• Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія");

• Шарліз Терон ("Скандал");

• Синтія Еріво ("Гаррієт");

• Сірша Ронан ("Маленькі жінки");

• Рене Зеллвегер ("Джуді").

Номінація "Краща жіноча роль у комедії або мюзиклі":

• Кейт Бланшетт ("Куди ти пропала, Бернадетт?");

• Емма Томпсон ("У прямому ефірі");

• Аквафін (справжнє ім'я - Нора Лам; "Прощання");

• Ана де Армас ("Дістати ножі");

• Біні Фелдштейн ("Освіта").

Номінація "Кращий актор другого плану":

• Бред Пітт ("Одного разу ... в Голлівуді");

• Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству");

• Джо Пеші ("Ірландець");

• Аль Пачіно ("Ірландець");

• Ентоні Хопкінс ("Два Папи").

Номінація "Краща актриса другого плану":

• Дженніфер Лопес ("Стриптизерші");

• Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелл");

• Аннетт Бенінг ("Звіт про тортури");

• Лора Дерн ("Шлюбна історія");

• Марго Роббі ("Скандал").

Номінація "Краща чоловіча роль в міні-серіалі":

• Джаред Харріс ("Чорнобиль");

• Сем Рокуелл ("Фоссі / Ведон");

• Рассел Кроу ("Найгучніший голос");

• Саша Барон Коен ("Шпигун");

• Кріс Ебботт ("Виверт-22).

Номінація "Краща чоловіча роль у драматичному серіалі":

• Рамі Малек ("Містер Робот");

• Кіт Герінґтон ("Гра престолів");

• Біллі Портер ("Поза");

• Брайан Кокс ("Спадкоємці");

• Тобайас Мензіс ("Корона").

Номінація "Краща чоловіча роль другого плану в серіалі, мінісеріалі або телефільмі":

• Стеллан Скарсгард ("Чорнобиль");

• Кіран Калкін ("Спадкоємці");

• Алан Аркін ("Метод Комінскі");

• Ендрю Скотт ("Погань");

• Генрі Вінклер ("Баррі").

77-я церемонія вручення премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за 2019 рік відбудеться в Беверлі-Хіллз (штат Каліфорнія) 5 січня. Право вести захід у п'ятий раз довірено британському акторові і коміку Рікі Джервейсу.

Нагадаємо, що серіал "Чорнобиль" (Chernobyl, 2019) завоював найпрестижнішу в США телевізійну премію Emmy в 3 номінаціях.