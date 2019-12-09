"Чернобыль", "Джокер", "Паразиты": объявлены номинанты на "Золотой глобус - 2020"

ukru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 59935 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 106819 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140267 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144507 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138427 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 174373 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116398 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113683 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110336 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132505 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 105670 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 103228 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 71338 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 103364 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 100469 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 55873 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 103364 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 174373 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 155728 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 182082 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 71338 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 118411 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 121491 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 126297 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 122941 просмотра
Актуальное
"Чернобыль", "Джокер", "Паразиты": объявлены номинанты на "Золотой глобус - 2020"

"Чернобыль", "Джокер", "Паразиты": объявлены номинанты на "Золотой глобус - 2020"

Киев  •  УНН

 • 16793 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Стало известно о номинантах на премию "Золотой глобус - 2020". Объявление претендентов на победу произошло в понедельник, 9 декабря, и транслировалось на официальном сайте организации, передает УНН.

Номинация "Лучший драматический фильм":
• "Ирландец (The Irishman); 
• "Джокер" (Joker);
• "Брачная история" (Marriage Story); 
• "1917";
• "Два Папы" (The Two Popes).

Номинация "Лучший фильм" (комедия или мюзикл):
• "Однажды ... в Голливуде" (Once Upon a Time ... in Hollywood);
• "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit);
• "Достать ножи" (Knives Out);
• "Рокетмен" (Rocketman);
• "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name).

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке":
• "Прощание" (The Farewell);
• "Отверженные" (Les miserables);
• "Боль и слава" (Dolor y gloria);
• "Паразиты" (Gisaengchung);
• "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu).

Номинация "Лучший режиссер":
• Тодд Филлипс ("Джокер");
• Пон Чжун Хо ("Паразиты");
• Сэм Мендес ("1917");
• Мартин Скорсезе ("Ирландец");
• Квентин Тарантино ("Однажды ... в Голливуде").

Номинация "Лучший сценарий":
• "Брачная история";
• "Паразиты";
• "Два Папы";
• "Однажды ... в Голливуде";
• "Ирландец".

Номинация "Лучший анимационный фильм":
• "Холодное сердце 2" (Frozen II); 
• "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World); 
• "Король Лев" (The Lion King); 
• "Потерянное звено" (Missing Link); 
• "История игрушек 4" (Toy Story 4).

Номинация "Лучший минисериал или телефильм":
• "Чернобыль" (Chernobyl); 
• "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon); 
• "Невероятное" (Unbelievable); 
• "Уловка-22" (Catch-22);
• "Громкий голос" (The Loudest Voice).

Номинация "Лучший драматический сериал":
• "Корона" (The Crown); 
• "Наследники" (Succession); 
• "Утреннее шоу" (The Morning Show); 
• "Убивая Еву" (Killing Eve); 
• "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies).

Номинация "Лучший комедийный сериал":
• "Барри" (Barry); 
• "Дрянь" (Fleabag); 
• "Метод Комински" (The Kominsky Method); 
• "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel); 
• "Политик" (The Politician).

Номинация "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле":
• Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт"); 
• Леонардо Ди Каприо ("Однажды ... в Голливуде"); 
• Дэниел Крейг ("Достать ножи"); 
• Терон Эджертон ("Рокетмен"); 
• Роман Гриффин Дэвис ( "Кролик Джоджо").

Номинация "Лучшая мужская роль в драматическом фильме":
• Хоакин Феникс ("Джокер"); 
• Антонио Бандерас ("Боль и слава")" 
• Адам Драйвер ("Брачная история")" 
• Джонатан Прайс ("Два Папы")" 
• Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari").

Номинация "Лучшая женская роль в драматическом фильме":
• Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"); 
• Шарлиз Терон ("Скандал"); 
• Синтия еров ("Гарриет"); 
• Сирша Ронан ("Маленькие женщины"); 
• Рене Зеллвегер ("Джуди").

Номинация "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле":
• Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?»);
• Эмма Томпсон ("В прямом эфире")
• Аквафин (настоящее имя - Нора Лам, "Прощание")
• Ана де Армас ("Достать ножи")
• Бини Фелдштейн ("Образование").

Номинация "Лучший актер второго плана":
• Брэд Питт ("Однажды ... в Голливуде");
• Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству");
• Джо Пеши ("Ирландец");
• Аль Пачино ("Ирландец");
• Энтони Хопкинс ("Два Папы").

Номинация "Лучшая актриса второго плана":
• Дженнифер Лопес ("Стриптизерша");
• Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлл");
• Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках");
• Лора Дерн ("Брачная история");
• Робби ("Скандал").

Номинация "Лучшая мужская роль в мини-сериале»:
• Джаред Харрис ("Чернобыль");
• Сэм Рокуэлл ("Фосси/Ведон");
• Рассел Кроу ( "Громкий голос");
• Саша Барон Коэн ("Шпион");
• Крис Эбботт ("Уловка-22").

Номинация "Лучшая мужская роль в драматическом сериале":
• Рами Малек ("Мистер Робот");
• Кит Харингтон ("Игра престолов");
• Билли Портер ("Вне"); 
• Брайан Кокс ("Наследники"); 
• Тобайас Мензис ("Корона").

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана в сериале, минисериале или телефильме":
• Стеллан Скарсгард ("Чернобыль"); 
• Киран Калкин ("Наследники");
• Алан Аркин ("Метод Комински")
• Эндрю Скотт ("Дрянь"); 
• Генри Уинклер ("Барри").

77-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 5 января. Право вести мероприятие в пятый раз доверено британскому актеру и комику Рики Джервэйсу.

Напомним, что сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) завоевал самую престижную в США телевизионную премию Emmy в 3 номинациях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы