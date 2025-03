"Чернобыль", "Джокер", "Паразиты": объявлены номинанты на "Золотой глобус - 2020"

Номинация "Лучший драматический фильм":

• "Ирландец (The Irishman);

• "Джокер" (Joker);

• "Брачная история" (Marriage Story);

• "1917";

• "Два Папы" (The Two Popes).

Номинация "Лучший фильм" (комедия или мюзикл):

• "Однажды ... в Голливуде" (Once Upon a Time ... in Hollywood);

• "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit);

• "Достать ножи" (Knives Out);

• "Рокетмен" (Rocketman);

• "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name).

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке":

• "Прощание" (The Farewell);

• "Отверженные" (Les miserables);

• "Боль и слава" (Dolor y gloria);

• "Паразиты" (Gisaengchung);

• "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu).

Номинация "Лучший режиссер":

• Тодд Филлипс ("Джокер");

• Пон Чжун Хо ("Паразиты");

• Сэм Мендес ("1917");

• Мартин Скорсезе ("Ирландец");

• Квентин Тарантино ("Однажды ... в Голливуде").

Номинация "Лучший сценарий":

• "Брачная история";

• "Паразиты";

• "Два Папы";

• "Однажды ... в Голливуде";

• "Ирландец".

Номинация "Лучший анимационный фильм":

• "Холодное сердце 2" (Frozen II);

• "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World);

• "Король Лев" (The Lion King);

• "Потерянное звено" (Missing Link);

• "История игрушек 4" (Toy Story 4).

Номинация "Лучший минисериал или телефильм":

• "Чернобыль" (Chernobyl);

• "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon);

• "Невероятное" (Unbelievable);

• "Уловка-22" (Catch-22);

• "Громкий голос" (The Loudest Voice).

Номинация "Лучший драматический сериал":

• "Корона" (The Crown);

• "Наследники" (Succession);

• "Утреннее шоу" (The Morning Show);

• "Убивая Еву" (Killing Eve);

• "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies).

Номинация "Лучший комедийный сериал":

• "Барри" (Barry);

• "Дрянь" (Fleabag);

• "Метод Комински" (The Kominsky Method);

• "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel);

• "Политик" (The Politician).

Номинация "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле":

• Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт");

• Леонардо Ди Каприо ("Однажды ... в Голливуде");

• Дэниел Крейг ("Достать ножи");

• Терон Эджертон ("Рокетмен");

• Роман Гриффин Дэвис ( "Кролик Джоджо").

Номинация "Лучшая мужская роль в драматическом фильме":

• Хоакин Феникс ("Джокер");

• Антонио Бандерас ("Боль и слава")"

• Адам Драйвер ("Брачная история")"

• Джонатан Прайс ("Два Папы")"

• Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari").

Номинация "Лучшая женская роль в драматическом фильме":

• Скарлетт Йоханссон ("Брачная история");

• Шарлиз Терон ("Скандал");

• Синтия еров ("Гарриет");

• Сирша Ронан ("Маленькие женщины");

• Рене Зеллвегер ("Джуди").

Номинация "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле":

• Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?»);

• Эмма Томпсон ("В прямом эфире")

• Аквафин (настоящее имя - Нора Лам, "Прощание")

• Ана де Армас ("Достать ножи")

• Бини Фелдштейн ("Образование").

Номинация "Лучший актер второго плана":

• Брэд Питт ("Однажды ... в Голливуде");

• Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству");

• Джо Пеши ("Ирландец");

• Аль Пачино ("Ирландец");

• Энтони Хопкинс ("Два Папы").

Номинация "Лучшая актриса второго плана":

• Дженнифер Лопес ("Стриптизерша");

• Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлл");

• Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках");

• Лора Дерн ("Брачная история");

• Робби ("Скандал").

Номинация "Лучшая мужская роль в мини-сериале»:

• Джаред Харрис ("Чернобыль");

• Сэм Рокуэлл ("Фосси/Ведон");

• Рассел Кроу ( "Громкий голос");

• Саша Барон Коэн ("Шпион");

• Крис Эбботт ("Уловка-22").

Номинация "Лучшая мужская роль в драматическом сериале":

• Рами Малек ("Мистер Робот");

• Кит Харингтон ("Игра престолов");

• Билли Портер ("Вне");

• Брайан Кокс ("Наследники");

• Тобайас Мензис ("Корона").

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана в сериале, минисериале или телефильме":

• Стеллан Скарсгард ("Чернобыль");

• Киран Калкин ("Наследники");

• Алан Аркин ("Метод Комински")

• Эндрю Скотт ("Дрянь");

• Генри Уинклер ("Барри").

77-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 5 января. Право вести мероприятие в пятый раз доверено британскому актеру и комику Рики Джервэйсу.

Напомним, что сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) завоевал самую престижную в США телевизионную премию Emmy в 3 номинациях.