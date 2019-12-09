"Чернобыль", "Джокер", "Паразиты": объявлены номинанты на "Золотой глобус - 2020"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Стало известно о номинантах на премию "Золотой глобус - 2020". Объявление претендентов на победу произошло в понедельник, 9 декабря, и транслировалось на официальном сайте организации, передает УНН.
Номинация "Лучший драматический фильм":
• "Ирландец (The Irishman);
• "Джокер" (Joker);
• "Брачная история" (Marriage Story);
• "1917";
• "Два Папы" (The Two Popes).
Номинация "Лучший фильм" (комедия или мюзикл):
• "Однажды ... в Голливуде" (Once Upon a Time ... in Hollywood);
• "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit);
• "Достать ножи" (Knives Out);
• "Рокетмен" (Rocketman);
• "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name).
Номинация "Лучший фильм на иностранном языке":
• "Прощание" (The Farewell);
• "Отверженные" (Les miserables);
• "Боль и слава" (Dolor y gloria);
• "Паразиты" (Gisaengchung);
• "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu).
Номинация "Лучший режиссер":
• Тодд Филлипс ("Джокер");
• Пон Чжун Хо ("Паразиты");
• Сэм Мендес ("1917");
• Мартин Скорсезе ("Ирландец");
• Квентин Тарантино ("Однажды ... в Голливуде").
Номинация "Лучший сценарий":
• "Брачная история";
• "Паразиты";
• "Два Папы";
• "Однажды ... в Голливуде";
• "Ирландец".
Номинация "Лучший анимационный фильм":
• "Холодное сердце 2" (Frozen II);
• "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World);
• "Король Лев" (The Lion King);
• "Потерянное звено" (Missing Link);
• "История игрушек 4" (Toy Story 4).
Номинация "Лучший минисериал или телефильм":
• "Чернобыль" (Chernobyl);
• "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon);
• "Невероятное" (Unbelievable);
• "Уловка-22" (Catch-22);
• "Громкий голос" (The Loudest Voice).
Номинация "Лучший драматический сериал":
• "Корона" (The Crown);
• "Наследники" (Succession);
• "Утреннее шоу" (The Morning Show);
• "Убивая Еву" (Killing Eve);
• "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies).
Номинация "Лучший комедийный сериал":
• "Барри" (Barry);
• "Дрянь" (Fleabag);
• "Метод Комински" (The Kominsky Method);
• "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel);
• "Политик" (The Politician).
Номинация "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле":
• Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт");
• Леонардо Ди Каприо ("Однажды ... в Голливуде");
• Дэниел Крейг ("Достать ножи");
• Терон Эджертон ("Рокетмен");
• Роман Гриффин Дэвис ( "Кролик Джоджо").
Номинация "Лучшая мужская роль в драматическом фильме":
• Хоакин Феникс ("Джокер");
• Антонио Бандерас ("Боль и слава")"
• Адам Драйвер ("Брачная история")"
• Джонатан Прайс ("Два Папы")"
• Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari").
Номинация "Лучшая женская роль в драматическом фильме":
• Скарлетт Йоханссон ("Брачная история");
• Шарлиз Терон ("Скандал");
• Синтия еров ("Гарриет");
• Сирша Ронан ("Маленькие женщины");
• Рене Зеллвегер ("Джуди").
Номинация "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле":
• Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?»);
• Эмма Томпсон ("В прямом эфире")
• Аквафин (настоящее имя - Нора Лам, "Прощание")
• Ана де Армас ("Достать ножи")
• Бини Фелдштейн ("Образование").
Номинация "Лучший актер второго плана":
• Брэд Питт ("Однажды ... в Голливуде");
• Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству");
• Джо Пеши ("Ирландец");
• Аль Пачино ("Ирландец");
• Энтони Хопкинс ("Два Папы").
Номинация "Лучшая актриса второго плана":
• Дженнифер Лопес ("Стриптизерша");
• Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлл");
• Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках");
• Лора Дерн ("Брачная история");
• Робби ("Скандал").
Номинация "Лучшая мужская роль в мини-сериале»:
• Джаред Харрис ("Чернобыль");
• Сэм Рокуэлл ("Фосси/Ведон");
• Рассел Кроу ( "Громкий голос");
• Саша Барон Коэн ("Шпион");
• Крис Эбботт ("Уловка-22").
Номинация "Лучшая мужская роль в драматическом сериале":
• Рами Малек ("Мистер Робот");
• Кит Харингтон ("Игра престолов");
• Билли Портер ("Вне");
• Брайан Кокс ("Наследники");
• Тобайас Мензис ("Корона").
Номинация "Лучшая мужская роль второго плана в сериале, минисериале или телефильме":
• Стеллан Скарсгард ("Чернобыль");
• Киран Калкин ("Наследники");
• Алан Аркин ("Метод Комински")
• Эндрю Скотт ("Дрянь");
• Генри Уинклер ("Барри").
77-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2019 год состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 5 января. Право вести мероприятие в пятый раз доверено британскому актеру и комику Рики Джервэйсу.
Напомним, что сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) завоевал самую престижную в США телевизионную премию Emmy в 3 номинациях.