В прифронтовом Торецке обнаружили арсенал с патронами и гранатометом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В заброшенном доме в Донецкой области обнаружен схрон боеприпасов с более 2,5 тыс. патронов и ручной гранатомет. Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.
“Опасная находка обнаружена в городе Торецке работниками внутренней безопасности НПУ и местного отделения полиции. 9 ящиков патронов, гранаты и ручной гранатомет взрывотехники изъяли. Устанавливаются лица, причастные к схрону”, - говорится в сообщении.
Донецким управлением ДВБ, в рамках отработок по выявлению и изъятию оружия из незаконного оборота, была получена оперативная информация касательно обустройства схрона боеприпасов в Торецке.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и взрывотехническая служба. Правоохранители обнаружили 4 цинковых ящика патронов калибра 7,62 мм (1760 штук), 4 цинковых ящика патронов калибра 12,7 мм (320 штук), 1 цинковый ящик патронов калибра 7,62 мм (440 штук), а также — ручной гранатомет "ОЛ ОП-22″, 5 гранат Ф-1, 2 запала к гранате Ф-1 и выстрел для стрельбы из гранатомета.
Ранее под Днепром нашли крупный тайник с гранатометами. Также СБУ изъяла в Красногоровке арсенал со взрывчаткой.
Отметим, что, по оценкам министра внутренних дел, украинцы имеют на руках миллион единиц зарегистрированного оружия.