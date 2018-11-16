У прифронтовому Торецьку виявили арсенал з набоями і гранатометом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В покинутому будинку в Донецькій області виявлено схрон боєприпасів з понад 2,5 тис. набоїв та ручний гранатомет. Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.
“Небезпечну знахідку виявлено у місті Торецьк працівниками внутрішньої безпеки НПУ та місцевого відділення поліції. 9 ящиків набоїв, гранати та ручний гранатомет вибухотехніки вилучили. Наразі встановлюються особи, причетні до схрону”, — йдеться у повідомленні.
Донецьким управлінням ДВБ,у рамках відпрацювань з виявлення та вилучення зброї з незаконного обігу, було отримано оперативну інформацію щодо обладнання схрону боєприпасів у Торецьку.
На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та вибухотехнічна служба. Правоохоронці виявили 4 цинкових ящики набоїв калібру 7,62 мм (1760 штук), 4 цинкових ящики набоїв калібру 12,7 мм (320 штук), 1 цинковий ящик набоїв калібру 7,62 мм (440 штук), а також — ручний гранатомет “ОЛ ВП-22”, 5 гранат Ф-1, 2 запали до гранат Ф-1 та постріл для стрільби з гранатомета.
Раніше під Дніпром знайшли велику схованку з гранатометами. Також СБУ вилучила у Красногорівці арсенал з вибухівкою.
Зазначимо, що, за оцінками міністра внутрішніх справ, українці мають на руках мільйон одиниць зареєстрованої зброї.