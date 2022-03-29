У Президента сообщили о 15 пленных крымчан и 18 захоронениях на полуострове

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“Мы стараемся очень внимательно мониторить все захоронения в Крыму, которые происходят, всю информацию о военнопленных из Крыма, которые появляются. И по состоянию на сейчас это по меньшей мере 18 захоронений, которые мы отследили на территории Крыма, именно крымчан. Речь идет именно о крымчанах. И что меньше всего среди пленных, которые захватило украинское войско - это пятнадцать пленных, которые родились в Крыму и в подавляющем большинстве своем являются гражданами Украины. То есть теми людьми, которые жили в Крыму до оккупации Крыма”, - сказала Томак.

Детали

По ее словам, сейчас граждан Украины, которые были незаконно призваны в российские войска в Крыму, используют “как пушечное мясо” против собственного народа и собственной страны.

Если речь идет о призыве, то граждане Украины являются жертвами военного преступления, считает правозащитница. Но если эти люди участвуют в войне и причастны к преступлениям, то их ждет привлечение к ответственности, добавила она.

Напомним

Как писал УНН, российские оккупанты перебросили примерно 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию Крыма для дальнейших боевых действий в соседних областях Украины.