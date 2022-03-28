рф перекинула близько 150 осіб з південної осетії в окупований Крим для участі у війні проти Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. російські окупанти перекинули близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію Криму для подальших їх дій у сусідніх областях України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Відбулося перекидання близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої південної осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти залучають до своїх військових лав військових з інших країн.