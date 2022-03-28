рф перебросила около 150 человек из южной осетии в оккупированный Крым для участия в войне против Украины - Генштаб

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"Произошла переброска около 150 человек из южной осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших их действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мероприятий по скрытой мобилизации населения так называемой южной осетии с целью дальнейшего его привлечения к войне с Украиной", - говорится в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты привлекают в свои ряды военных военных из других стран.