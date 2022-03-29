У Президента повідомили про 15 полонених кримчан та 18 поховань на півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна зафіксувала станом на сьогодні щонайменше 18 поховань солдатів армії рф в тимчасово окупованому Криму та 15 полонених, які є українцями і жили в Криму до початку окупації. Про це під час брифінгу у вівторок повідомила керівниця Служби забезпечення діяльності Кримської платформи у структурі Представництва президента України в АРК Марія Томак, пише УНН.
Цитата
“Ми намагаємось дуже уважно моніторити всі поховання в Криму, які відбуваються, всю інформацію про військовополонених з Криму, які власне з’являються. І станом на зараз це щонайменше – 18 поховань, які ми відстежили на території Криму, саме кримчан. Йдеться саме про кримчан. І що найменше серед полонених, які захопило українське військо – це п'ятнадцять полонених, які походять із Криму і в переважній більшості своєї є громадянами України. Тобто тими людьми, які жили в Криму до окупації Криму”, - сказала Томак.
Деталі
З її слів, наразі громадяни України, які були незаконно призвані до російської війська в Криму, використовуються “як гарматне м’ясо” проти власного народу та власної країни.
Якщо йдеться про призов, то громадяни України є жертвами воєнного злочину, вважає правозахисниця. Але якщо ці люди беруть участь у війні і причетні до злочинів, то на них чекає притягнення до відповідальності, додала вона.
Нагадаємо
Як писав УНН, російські окупанти перекинули приблизно 150 осіб з Південної Осетії на тимчасово окуповану територію Криму для подальших бойових дій у сусідніх областях України.