У Президента дали Сытнику и Холодницкому три месяца на взаимопонимание

"Нам кажется, что есть взаимопонимание между Сытником и Холодницким и нам кажется, что в ближайшее время они должны показать результаты своей работы. Если в ближайшие три месяца результатов работы не будет, то последствия будут по результатам того, что мы увидим", - отметил Рябошапка.

По его словам, такие договоренности были достигнуты во время встречи Президента с руководителями антикоррупционных органов в пятницу, 31 мая.

"Мы обсудили возможные пути восстановления доверия к этим двум антикоррупционным институтам, которые не могут работать друг без друга", - пояснил Рябошапка цель встречи.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступил законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Его текст уже обнародован на сайте парламента.