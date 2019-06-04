У Президента дали Ситнику і Холодницькому три місяці на порозуміння
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Адміністрація Президента України визначила керівникам Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури термін в три місяці, протягом якого Артем Ситник і Назар Холодницький мають знайти порозуміння і відновити довіру до органів, продемонструвавши результати своєї роботи. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Нам здається, що є взаєморозуміння між Ситником і Холодницьким і нам здається, що протягом найближчого часу вони повинні показати результати своєї роботи. Якщо найближчі три місяці результатів роботи не буде, то наслідки будуть за результатами того, що ми побачимо", - зазначив Рябошапка.
За його словами, такі домовленості були досягнуті під час зустрічі Президента з керівниками антикорупційних органів у п’ятницю, 31 травня.
"Ми обговорили можливі шляхи відновлення довіри до цих двох антикорупційний інституцій, які не можуть працювати одна без іншої", - пояснив Рябошапка мету зустрічі.
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшов законопроект Президента Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення. Його текст вже оприлюднений на сайті парламенту.