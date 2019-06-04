У Президента дали Ситнику і Холодницькому три місяці на порозуміння

КИЇВ. 4 червня. УНН. Адміністрація Президента України визначила керівникам Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури термін в три місяці, протягом якого Артем Ситник і Назар Холодницький мають знайти порозуміння і відновити довіру до органів, продемонструвавши результати своєї роботи. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.