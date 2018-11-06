В Праге открыли мост в честь украинского диссидента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Праге открыли мост, названный в честь украинского диссидента Василия Макуха. Об этом сообщает посольство Украины в Чехии, передает УНН.
"В Праге на улице Украинской состоялось открытие моста и таблички в честь украинского диссидента Василия Макуха, который 50 лет назад в Киеве совершил акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками", - сообщает посольство.
Напомним, в мае этого года городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовицах в честь украинского диссидента Василия Макуха.
Макуха совершил акт самосожжения 5 ноября 1968 года на Крещатике в Киеве.
Отметим, с этого моста берет свое начало улица Украинская в Праге.
Посол Украины Евгений Перебийнис и сенатор ЧР и будущая старостка Праги-10 Рената Хмелова открыли мост Василия Макуха в Праге.
Ровно 50 г.. Назад в Киеве на Крещатике Василий Жмыхов совершил акт самосожжения на протест против оккупации и русификации Украины и оккупации Чехословакии. pic.twitter.com/QnVzcX5Yk7