У Празі відкрили міст на честь українського дисидента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Празі відкрили міст, названий на честь українського дисидента Василя Макуха. Про це повідомляє посольство України в Чехії, передає УНН.
“У Празі на вулиці Українська відбулося відкриття мосту й таблички на честь українського дисидента Василя Макуха, який 50 років тому у Києві вчинив акт самоспалення на знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами”, — повідомляє посольство.
Нагадаємо, у травні цього року міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у Празькому районі Вршовіце на честь українського дисидента Василя Макуха.
В.Макух здійснив акт самоспалення 5 листопада 1968 року на Хрещатику у Києві.
Зазначимо, від цього мосту бере свій початок вулиця Українська у Празі.
Посол України Євген Перебийніс та сенаторка ЧР і майбутня старостка Праги-10 Рената Хмелова відкрили міст Василя Макуха в Празі.
Рівно 50 р. тому в Києві на Хрещатику Василь Макух вчинив акт самоспалення на протест проти окупації і русифікації України та окупації Чехословаччини. pic.twitter.com/QnVzcX5Yk7