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У Празі відкрили міст на честь українського дисидента

У Празі відкрили міст на честь українського дисидента

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Празі відкрили міст, названий на честь українського дисидента Василя Макуха. Про це повідомляє посольство України в Чехії, передає УНН.

“У Празі на вулиці Українська відбулося відкриття мосту й таблички на честь українського дисидента Василя Макуха, який 50 років тому у Києві вчинив акт самоспалення на знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами”, — повідомляє посольство.

Нагадаємо, у травні цього року міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у Празькому районі Вршовіце на честь українського дисидента Василя Макуха.

В.Макух здійснив акт самоспалення 5 листопада 1968 року на Хрещатику у Києві.

Зазначимо, від цього мосту бере свій початок вулиця Українська у Празі.

Посол України Євген Перебийніс та сенаторка ЧР і майбутня старостка Праги-10 Рената Хмелова відкрили міст Василя Макуха в Празі.
Рівно 50 р. тому в Києві на Хрещатику Василь Макух вчинив акт самоспалення на протест проти окупації і русифікації України та окупації Чехословаччини. pic.twitter.com/QnVzcX5Yk7

— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 5 ноября 2018 г.

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