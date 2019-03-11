У православных и греко-католиков начинается Великий пост

Пасхальный пост - время духовной подготовки верующих к празднику Пасхи.



Уже первые христиане в день еврейской Пасхи начали практику поминания мук и смерти Иисуса Христа. Для того, чтобы должным образом провести этот день, они решили проводить его в посте. В первоначальной Церкви этот 1-3-дневной пост считался не предпасхальным постом, а самой Пасхой.



В II и III веках Церковь начинает обращать большое внимание не только на печальное событие Христовых мук и смерти, но также на радостный факт Воскресения Христа. Так возникла практика крестной и воскресной Пасхи. Противоречия, возникшие впоследствии, устранил в 325 году Никейский Собор.



В III ст., как отмечает в книге "Познай свой обряд" о. Юлиан Катрий, предпасхальный пост в некоторых Церквях длится уже на протяжении недели: на сегодня - это Страстная неделя. Первые свидетельства о 40-дневном предпасхальном пост происходят с IV в.



Разница в определении даты Пасхи между Востоком и Западом возникла после введения в XVI в. григорианского (нового) стиля, когда на Западе начали использовать новую формулу исчисления Пасхи, связанную с внедренным календарем. В восточной церковной традиции продолжает сохраняться юлианский (старый) стиль, а поэтому дата Пасхи высчитывается от равноденствия по старому стилю, в то время как в западной традиции дата Пасхи высчитывается от равноденствия по новому стилю. Иногда выпадают годы, когда христиане разных Церквей празднуют Пасху одновременно.



Хотя говорим о 40-дневном Пасхальном посте, и в Восточной церкви он фактически длится 36 с половиной дней - семь недель без суббот и воскресений, а также Великая суббота непосредственно перед Пасхой и половина ночи перед Пасхой.



Западная церковь имеет 6-недельный Великий пост, поскольку субботы также считает постными днями. Чтобы пост имел сорок дней, то до 36 дней основного поста Западная церковь в VII в. добавила еще четыре дня в начале поста, потому и начинается пост в т. н. Пепельную среду. По традиции, сложившейся еще в Латинской церкви в VIII веке, этот день получил название Пепельная среда из-за древнего обряда посыпания головы пеплом в знак покаяния. Пепел получают, сжигая пальмовые ветви, оставшиеся с прошлогоднего праздника Входа Господня в Иерусалим. Затем его освящают, и священник посыпает им в форме креста головы прихожан.



Придерживаться строгого поста Католическая церковь требует лишь в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу. В остальные дни в пост запрещается есть мясо, но разрешены молочные продукты, яйца. Так называемое "смягчение" постов в Католической церкви состоялись после Второго Ватиканского Собора (1962-65 гг.), Ведь пост для христиане - это прежде всего время возрождения духа в молитве и упражнения в христианских добродетелях. У Православных требования к посту является более строгими.



В период Великого поста не устраиваются свадьбы и другие громкие торжества.



Напомним, Митрополит Епифаний рассказал о значении Великого поста.