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Митрополит Епіфаній розповів про значення Великого посту

Митрополит Епіфаній розповів про значення Великого посту

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні Предстоятель Української Православної Церкви (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва. Напередодні, в суботу, він відслужив Всенічне бдіння, під час якого розкрив суть та значення посту. Про це повідомляє прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), передає УНН.

“Із завтрашнього дня ми розпочинаємо подвиг Великого Посту, подвиг покаяння, молитви та відродження. З чого почати піст і як зробити це діло корисним для спасіння? Церква в Євангельському читанні дає нам вказівки та пропонує свої настанови для очищення”, — зазначив митрополит Епіфаній.

За його словами, піст повинен розпочатися з прощення людям їхніх провин — варто простити ближнім всі образи й просити у них прощення за провини перед ними.

“...якщо ми хочемо жити з Богом у Його Царстві, то повинні знати, що Царство Небесне — це царство миру, любові, милосердя, смирення, лагідності й довготерпіння”, — сказав Блаженнійший владика.

Також митрополит Епіфаній наголосив на правильному дотримуванні посту, який полягає не лише в очищенні фізичного тіла, але й очищенні душі: “Яка користь людині, яка стримується від їжі тілесної, а своїм гнівом поїдає душі і серця своїх ближніх? Саме тому покаяння повинне розпочинатися з розуміння своєї гріховності і її згубних наслідків”, — наголосив Предстоятель Православної Церкви України.

Нагадаємо, християни сьогодні відзначають Прощену неділю

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