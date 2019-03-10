Митрополит Епіфаній розповів про значення Великого посту

КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні Предстоятель Української Православної Церкви (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі м. Києва. Напередодні, в суботу, він відслужив Всенічне бдіння, під час якого розкрив суть та значення посту. Про це повідомляє прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), передає УНН.