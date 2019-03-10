Митрополит Епифаний рассказал о значении Великого поста

"С завтрашнего дня мы начинаем подвиг Великого поста, подвиг покаяния, молитвы и возрождения. С чего начать пост и как сделать это дело полезным для спасения? Церковь в Евангельском чтении дает нам указания и предлагает свои установки для очищения", - отметил митрополит Епифаний.

По его словам, пост должен начаться с прощения людям их вины - стоит простить ближним все обиды и просить у них прощения за проступки перед ними.

"... если мы хотим жить с Богом в Его Царстве, то должны знать, что Царство Небесное - это царство мира, любви, милосердия, смирения, кротости и долготерпения", - сказал Блаженнейший владыка.

Также митрополит Епифаний акентировал на правильном соблюдении поста, который заключается не только в очищении физического тела, но и очищении души: "Какая польза человеку, который воздерживается от пищи телесной, а своим гневом поедает души и сердца своих ближних? Именно поэтому покаяние должно начинаться с понимания своей греховности и ее губительных последствий", - подчеркнул Предстоятель Православной Церкви Украины.

Напомним, христиане сегодня отмечают Прощеное воскресенье.