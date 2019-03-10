Митрополит Епифаний рассказал о значении Великого поста

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110782 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115081 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117745 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118284 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148018 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116256 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140874 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145074 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130435 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130440 просмотра

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Митрополит Епифаний рассказал о значении Великого поста

Митрополит Епифаний рассказал о значении Великого поста

Киев  •  УНН

 • 26755 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви (ПЦУ) Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Свято-Михайловском Златоверхом соборе г. Киев. Накануне, в субботу, он отслужил Всенощное бдение, во время которого раскрыл суть и значение поста. Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), передает УНН.

"С завтрашнего дня мы начинаем подвиг Великого поста, подвиг покаяния, молитвы и возрождения. С чего начать пост и как сделать это дело полезным для спасения? Церковь в Евангельском чтении дает нам указания и предлагает свои установки для очищения", - отметил митрополит Епифаний.

По его словам, пост должен начаться с прощения людям их вины - стоит простить ближним все обиды и просить у них прощения за проступки перед ними.

"... если мы хотим жить с Богом в Его Царстве, то должны знать, что Царство Небесное - это царство мира, любви, милосердия, смирения, кротости и долготерпения", - сказал Блаженнейший владыка.

Также митрополит Епифаний акентировал на правильном соблюдении поста, который заключается не только в очищении физического тела, но и очищении души: "Какая польза человеку, который воздерживается от пищи телесной, а своим гневом поедает души и сердца своих ближних? Именно поэтому покаяние должно начинаться с понимания своей греховности и ее губительных последствий", - подчеркнул Предстоятель Православной Церкви Украины.

Напомним, христиане сегодня отмечают Прощеное воскресенье.

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