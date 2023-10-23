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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в трех областях

Киев • УНН

 • 171196 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области под угрозой применения ударных БпЛА, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в трех областях

Цитата

"Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили в Воздушных силах.

Добавим

Известно о движении ударных БпЛА из Херсонской области в северо-западном направлении.

"Угроза для Николаевщины, Днепропетровщины!" - добавили в Воздушных силах.

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