В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области под угрозой применения ударных БпЛА, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.
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"Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили в Воздушных силах.
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Известно о движении ударных БпЛА из Херсонской области в северо-западном направлении.
"Угроза для Николаевщины, Днепропетровщины!" - добавили в Воздушных силах.
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