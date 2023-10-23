У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА в трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області під загрозою застосування ударних БпЛА, передає УНН із посиланням на Повітряні сили України.
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"Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили у Повітряних силах.
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Наразі відомо про рух ударних БпЛА з Херсонської області у північно-західному напрямку.
"Загроза для Миколаївщини, Дніпропетровщини!" - додали у Повітряних силах.
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