В Воздушных силах назвали причины, почему россия решила производить ракеты Х-50
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. россия решила производить крылатые ракеты Х-50 из-за того, что, в частности, использовала свой стратегический запас боеприпасов, а процесс изготовления этого типа ракет может быть самым дешевым. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
Представитель ВС ВСУ отметил, что противник использовал стратегический запас ракет по нашей критической инфраструктуре. В частности, начиная с 11 сентября, когда начались массивные активные атаки критической инфраструктуры, оккупанты выпустили по Украине уже более 850 ракет.
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"Возможно, у них есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпасов, возможно, этот процесс дешевле. Но, в принципе, это ракета такого же типа как и те, которые россия применяла против наших объектов. То, что они пытаются их создавать, это они только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это будет не так просто сделать", - отметил он.
Игнат также предположил, что оккупанты могут ударить по Украине во время Пасхальных праздников.
“Надо просто готовиться, быть бдительными и прислушиваться к сигналам воздушных тревог”, – добавил спикер Воздушных сил.
Дополнение
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россия в июне планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что может позволить кремлю осенью активизировать ракетные удары по Украине.