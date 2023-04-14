В Воздушных силах назвали причины, почему россия решила производить ракеты Х-50

Детали

Представитель ВС ВСУ отметил, что противник использовал стратегический запас ракет по нашей критической инфраструктуре. В частности, начиная с 11 сентября, когда начались массивные активные атаки критической инфраструктуры, оккупанты выпустили по Украине уже более 850 ракет.

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"Возможно, у них есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпасов, возможно, этот процесс дешевле. Но, в принципе, это ракета такого же типа как и те, которые россия применяла против наших объектов. То, что они пытаются их создавать, это они только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это будет не так просто сделать", - отметил он.

Игнат также предположил, что оккупанты могут ударить по Украине во время Пасхальных праздников.

“Надо просто готовиться, быть бдительными и прислушиваться к сигналам воздушных тревог”, – добавил спикер Воздушных сил.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россия в июне планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что может позволить кремлю осенью активизировать ракетные удары по Украине.



