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У Повітряних силах назвали причини, чому росія вирішила виробляти ракети Х-50

У Повітряних силах назвали причини, чому росія вирішила виробляти ракети Х-50

Київ • УНН

 • 684598 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. росія вирішила виробляти крилаті ракети Х-50 через те, що, зокрема, використала свій стратегічний запас боєприпасів, а процес виготовлення цього типу ракет може бути найдешевшим. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

Речник ПС ЗСУ зазначив, що противник використав стратегічний запас ракет по нашій критичній інфраструктурі. Зокрема, починаючи з 11 вересня, коли почалися масивні активні атаки критичної інфраструктури, окупанти випустили по Україні вже понад крилат 850 ракет.

Цитата

"Можливо, в них є більше ресурсів для виготовлення даного типу боєприпасів, можливо, цей процес є дешевшим. Але, в принципі, це ракета такого ж типу як і ті, які росія застосовувала проти наших об'єктів. Те, що вони намагаються їх створювати, це вони лише оголосили. Будемо сподіватися, що в умовах санкцій їм це буде не так просто зробити", - зазначив він.

Ігнат також припустив, що окупанти можуть вдарити по Україні під час Великодніх свят.

“Треба просто готуватися, бути пильними та дослухатися до сигналів повітряних тривог”, – додав речник Повітряних сил.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росія у червні планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що може дозволити кремлю восени активізувати ракетні удари по Україні.

Українські Національні Новини

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