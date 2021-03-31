В посольстве РФ в Киеве ищут взрывчатку

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47149 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65541 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108437 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144105 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195279 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193271 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279382 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157857 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143150 просмотра

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В посольстве РФ в Киеве ищут взрывчатку

В посольстве РФ в Киеве ищут взрывчатку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве поступило сообщение о заминировании здания посольства Российской Федерации, на месте работают взрывотехники. Информацию об этом УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Киева.

Цитата

“На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками”, — сообщили в полиции.

Детали

По информации собеседника УНН, событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Отметим, ранее СМИ сообщали о “заминировании” помещения Киевского апелляционного суда.

Что было раньше

На прошлой неделе семь станций столичного метрополитена закрыли на вход и выход из-за сообщения об угрозе взрыва.

Справка

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

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