В посольстве РФ в Киеве ищут взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве поступило сообщение о заминировании здания посольства Российской Федерации, на месте работают взрывотехники. Информацию об этом УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Киева.
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“На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками”, — сообщили в полиции.
Детали
По информации собеседника УНН, событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
Отметим, ранее СМИ сообщали о “заминировании” помещения Киевского апелляционного суда.
Что было раньше
На прошлой неделе семь станций столичного метрополитена закрыли на вход и выход из-за сообщения об угрозе взрыва.
Справка
В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.