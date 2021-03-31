У посольстві РФ у Києві шукають вибухівку

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві надійшло повідомлення про замінування будівлі посольства Російської Федерації, на місці працюють вибухотехніки. Інформацію про це УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Києва.

Цитата

“На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками”, — повідомили в поліції.

Деталі

За інформацією співрозмовника УНН, подію зареєстровано у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

Зауважимо, раніше ЗМІ повідомляли про “замінування” приміщення Київського апеляційного суду.

Що було раніше

Минулого тижня сім станцій столичного метрополітену зачинили на вхід та вихід через повідомлення про загрозу вибуху.

Довідково

На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

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