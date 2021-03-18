У Києві повідомили про замінування 7 станцій метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сім станцій столичного метрополітену зачинено на вхід та вихід через повідомлення про загрозу вибуху. Про це повідомляє пресслужба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
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“Станції:
— „Театральна“ + пересадочний вузол на „Золоті ворота“;
— „Палац спорту“ + пересадочний вузол на „Площа Льва Толстого“;
— „Майдан Незалежності“;
— „Хрещатик“;
— „Академмістечко“;
— „Червоний хутір“;
— „Героїв Дніпра“ зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
За даними КП, інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Що було раніше
Невідомі у четвер повідомили про замінування на судні, яке знаходиться в Одеському морському порту.
Довідково
На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.