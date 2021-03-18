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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45920 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64195 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108130 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143834 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195129 просмотра

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В Киеве сообщили о заминировании 7 станций метро

В Киеве сообщили о заминировании 7 станций метро

Киев  •  УНН

 • 11578 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Семь станций столичного метрополитена закрыт на вход и выход из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.

Цитата

“Станции:
— „Театральная“ + пересадочный узел на „Золотые ворота“;
— „Дворец спорта“ + пересадочный узел на „Площадь Льва Толстого“;
— „Площадь Независимости“;
— „Хрещатик“;
— „Академгородок“;
— „Красный хутор“;
— „Героев Днепра“ закрыт на вход и выход.
Поступил анонимный звонок о минировании”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

По данным КП, информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Что было раньше

Неизвестные в четверг сообщили о заминировании на судне, которое находится в Одесском морском порту.

Справка

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

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