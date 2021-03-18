В Одеському порту шукають вибухівку на судні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Невідомі повідомили про замінування на судні, яке знаходиться в Одеському морському порту. Про це інформує ГУНП Одещини, передає УНН.
Цитата:
“Правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху на судні, яке знаходиться в Одеському морському порту”, - повідомили в поліції.
Деталі
За даними правоохоронців, повідомлення про замінування об’єкта, яке надійшло до поліції електронною поштою, зараз перевіряють слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
Як повідомляють користувачі соціальних мереж, невідомий погрожував привести в дію саморобний вибуховий пристрій на судні CMA CGM LISA MARIE, яке зараз знаходиться в порту.
Що було раніше
На початку березня Верховна Рада посилила відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.