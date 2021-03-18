В Одесском порту ищут взрывчатку на судне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Неизвестные сообщили о заминировании на судне, которое находится в Одесском морском порту. Об этом информирует ГУНП Одесской области, передает УНН.
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"Правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на судне, которое находится в Одесском морском порту", - сообщили в полиции.
Летали
По данным правоохранителей, сообщение о заминировании объекта, которое поступило в полицию по электронной почте, сейчас проверяют следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Как сообщают пользователи социальных сетей, неизвестный угрожал привести в действие самодельное взрывное устройство на судне CMA CGM LISA MARIE, которое сейчас находится в порту.
Что было раньше
В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.