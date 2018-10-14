В Португалии в результате урагана пострадали 27 человек

В результате урагана "Лесли", который обрушился на Португалию, пострадали 27 человек. Они получили травмы, не угрожающие их жизни.

Кроме того, во время шторма более 60 человек были вынуждены покинуть свои дома. Сильные ветер и дождь вырвали деревья и разбили витрины магазина.

На тот момент, когда ураган обрушился на атлантическое побережье, его силу снизили с "урагана 1-й категории" до "пост-тропического циклона". Однако синоптики предупреждают о сильных ветрах в 13 из 18 материковых регионов, в том числе и Лиссабоне.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов Португалии из-за приближения к материковой части страны урагана "Лесли".