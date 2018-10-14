Через ураган українцям не рекомендують відвідувати окремі регіони Португалії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від відвідання окремих регіонів Португалії через наближенням до материкової частини країни урагану “Леслі”, з посиланням на Консульську службу МЗС передає УНН.

“У зв’язку з наближенням до материкової частини Португалії урагану „Леслі“ та за повідомленнями Національної служби цивільного захисту ПР, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від відвідання окремих регіонів країни (Сетубал, Лісабон, Сантарем, Лейрія, Коїмбра і Авейру), а тим громадянам, які вже перебувають на території зазначених регіонів, уникати лісових місцевостей, пляжів та відкритого простору поза межами міської зони та за можливістю залишатися у закритих приміщеннях, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій рятувальних служб”, — йдеться у повідомлені.

Крім того, у Консульській службі додали, що за даними Національної служби цивільного захисту Португалії, найбільш критичним для території країни буде період до 16:00, 14 жовтня.

“Можливі пориви вітру до 130 км/год по всій території Португалії, подекуди до 190 км/год, а також — штормові хвилі по всьому узбережжі країни”, — резюмували у Консульській службі МЗС.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті урагану “Майкл” у США збільшилася до 16 осіб.

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