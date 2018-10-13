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Кількість жертв урагану "Майкл" у США збільшилася до 16

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Кількість загиблих в результаті урагану “Майкл” у США збільшилася до 16 осіб. Про це в п’ятницю повідомила газета The New York Times із посиланням на місцеву владу, передає УНН.

За її даними, шериф міста Маріанна Лу Робертс підтвердив загибель трьох людей в окрузі Джексон (Флорида). Раніше повідомлялося про 13 загиблих. Тіла жертв урагану виявлено також у штатах Джорджія, Вірджинія та Північна Кароліна.

Видання зазначає також, що кількість загиблих може зрости у міру того, як рятувальники будуть обшукувати завали. Рятувальні служби Флориди повідомили, що недавно виявили тіла ще кількох людей на одному з пляжів штату, проте поки їх не ідентифікували.

Як раніше інформував УНН, ураган “Майкл” досяг південного узбережжя США в середу. В той момент йому було присвоєно четверту категорію з п’яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона, після цього ураган почав слабшати. “Майкл” приніс найпотужніші вітри та проливні дощі, привівши до повеней і руйнувань у декількох регіонах на південному сході країни.

За даними The New York, без електроенергії на Східному узбережжі США, від Флориди до Вірджинії, залишаються не менше 1,5 млн споживачів. Президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що має намір на початку наступного тижня відвідати штати Флорида і Джорджія, що найбільше постраждали від урагану.

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