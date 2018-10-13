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Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до 16

Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до 16

Киев  •  УНН

 • 10899 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Количество погибших в результате урагана “Майкл” в США увеличилось до 16 человек. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на местные власти, передает УНН.

По ее данным, шериф города Марианна Лу Робертс подтвердил гибель троих человек в округе Джексон (Флорида). Ранее сообщалось о 13 погибших. Тела жертв урагана обнаружены также в штатах Джорджия, Вирджиния и Северная Каролина.

Издание отмечает также, что число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы. Спасательные службы Флориды сообщили, что недавно обнаружили тела еще нескольких человек на одном из пляжей штата, однако пока их не идентифицировали.

Как ранее информировал УНН, ураган “Майкл” достиг южного побережья США в среду. В тот момент ему было присвоено четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. “Майкл” принес мощнейшие ветра и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны.

По данным NYT, без электроэнергии на Восточном побережье США, от Флориды до Вирджинии, остаются не менее 1,5 млн потребителей. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что намерен в начале следующей недели посетить штаты Флорида и Джорджия, больше всего пострадавшие от урагана.

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