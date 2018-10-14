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Из-за урагана украинцам не рекомендуют посещать отдельные регионы Португалии

Из-за урагана украинцам не рекомендуют посещать отдельные регионы Португалии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов Португалии из-за приближения к материковой части страны урагана “Лесли”, со ссылкой на Консульскую службу МИД передает УНН.

"В связи с приближением к материковой части Португалии урагана "Лесли" и по сообщениям Национальной службы гражданской защиты ПР, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от посещения отдельных регионов страны (Сетубал, Лиссабон, Сантарем, Лейрия, Коимбра и Авейру), а тем гражданам, которые уже находятся на территории указанных регионов, избегать лесных местностей, пляжей и открытого пространства вне городской зоны и по возможности оставаться в помещениях, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Консульской службе добавили, что по данным Национальной службы гражданской защиты Португалии, наиболее критичным для территории страны будет период до 16:00, 14 октября.

"Возможны порывы ветра до 130 км/ч по всей территории Португалии, местами до 190 км/ч, а также - штормовые волны по всему побережью страны", - резюмировали в Консульской службе МИД.

Напомним, количество погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до 16 человек.

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