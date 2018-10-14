У Португалії внаслідок урагану постраждали 27 людей

У результаті урагану “Леслі”, який обрушився на Португалію, постраждали 27 людей. Вони отримали травми, що не загрожують їхньому життю.

Окрім того, під час шторму більше 60 людей були змушені залишити свої домівки. Сильний вітер з дощем вирвали дерева та розбили вітрини магазину.

На той момент, коли ураган обрушився на атлантичне узбережжя, його силу знизили з “урагану 1-ї категорії” до “пост-тропічного циклону”. Однак синоптики попереджають про сильні вітри у 13 з 18 материкових регіонів, зокрема і Лісабоні.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від відвідання окремих регіонів Португалії через наближенням до материкової частини країни урагану “Леслі”.