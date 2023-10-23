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В порт Мариуполя зашел первый морской балкер, военно-логистическая карта меняется - советник мэра

Киев • УНН

 • 423115 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В порт временно занятого оккупантами Мариуполя зашел первый морской балкер, именно доставка и выгрузка является целью, и что именно - не трудно догадаться. Об этом заявил в понедельник советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

В порт Мариуполя зашел первый морской балкер, военно-логистическая карта меняется - советник мэра

Цитата

"Первый морской балкер зашел в Мариупольский порт. И это очень плохая новость", - написал Андрющенко в Telegram.

Детали

По его словам, вот для чего оккупантами нужно было дноуглубление. "Теперь это произошло - первое судно морского класса (не река-море) вчера пришвартовалось у причала судоремонтного завода. Судно класса балкеров имеет собственные краны, и его полная нагрузка или DWT составляет гораздо больше 5 тыс. тонн, как в судах класса РМ-3", - указал он.

"Что привезено балкером, на данный момент неизвестно - продолжаем наблюдение. Учитывая, что в Мариуполе нечего загружать на такой вес, именно доставка в Мариуполь и выгрузка является целью. Что именно - не трудно догадаться. Точно не домики для мариупольцев. Военно-логистическая карта начинает меняться. С другой стороны, это безусловно приближает "бавовняный" сезон в Приморском районе Мариуполя", - отметил Андрющенко.

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Во временно занятом оккупантами Мариуполе впервые зафиксировали сразу три судна у причалов под загрузку.

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