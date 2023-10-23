У порт Маріуполя зайшов перший морський балкер, військово-логістична мапа змінюється - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У порт тимчасово зайнятого окупантами Маріуполя зайшов перший морський балкер, саме доставка та вивантаження є метою, і що саме - не важко здогадатися. Про це заявив у понеділок радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.
Цитата
"Перший морській балкер зайшов в Маріупольський порт. І це дуже погана новина", - написав Андрющенко у Telegram.
Деталі
З його слів, ось для чого окупантами потрібно було днопоглиблення. "Тепер це сталося - перше судно морського класу (не річка-море) вчора пришвартувалось біля причалу судноремонтного заводу. Судно класу балкерів має власні крани, та його повне навантаження або DWT становить набагато більше за 5 тис. тонн, як в суднах класу РМ-3", - вказав він.
"Що привезено балкером, на зараз невідомо - продовжуємо спостереження. З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме - не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців. Військово-логістична мапа починає змінюватись. З іншого, це безумовно наближає бавовняний сезон в Приморському районі Маріуполя", - зазначив Андрющенко.
Раніше
У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі вперше зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження.