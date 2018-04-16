У Порошенко заявили, что не планируют полностью прекращать сотрудничество с СНГ

Президент, по словам И.Луценко призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних соглашений между членами СНГ, "оставив только те, которые являются прагматически необходимыми для Украины, как: признание дипломов, признание трудоустройства и договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины".

Она отметила, что СНГ отказался признавать российскую агрессию в Украине, поэтому Президент заявил о намерении прекратить участие Украины в его уставных органах, однако он предлагал не прекращать действие соглашений, экономически выгодных.

Как сообщал УНН, 12 апреля П.Порошенко заявил, что будет просить совместно с правительством подготовить предложение по официальному прекращению участия Украины в уставных органах СНГ.

Также он сообщил, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложения о прекращении в одностороннем порядке действия отдельных положений "большой сделки" о дружбе и сотрудничестве с Россией.