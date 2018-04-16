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У Порошенка заявили, що не планують повністю припиняти співпрацю з СНД

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко закликає денонсувати окремі договори між членами СНД, залишивши ті, які прагматично необхідні Україні. Про це повідомила під час Погоджувальної ради представник Президента у парламенті Ірина Луценко, передає УНН.

Президент, за словами І.Луценко, закликає уряд провести інвентаризацію усіх багатосторонніх угод між членами СНД, “залишивши лише ті, які є прагматично необхідні для України, як то: визнання дипломів, визнання працевлаштування і договір про транзит та інші, які будуть необхідні для роботи України та економіки України”.

Вона зазначила, що СНД відмовився визнавати російську агресію в Україні, тому Президент заявив про намір припинити участь України в його статутних органах, однак він пропонував не припиняти дію угод, що економічно вигідні.

Як повідомляв УНН, 12 квітня П.Порошенко заявив, що проситиме спільно з урядом підготувати пропозицію щодо офіціального припинення участі України в статутних органах СНД.

Також він повідомив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради пропозиції щодо припинення в односторонньому порядку дії окремих положень "великої угоди" про дружбу і співробітництво з Росією.

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