У Порошенка заявили, що не планують повністю припиняти співпрацю з СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко закликає денонсувати окремі договори між членами СНД, залишивши ті, які прагматично необхідні Україні. Про це повідомила під час Погоджувальної ради представник Президента у парламенті Ірина Луценко, передає УНН.
Президент, за словами І.Луценко, закликає уряд провести інвентаризацію усіх багатосторонніх угод між членами СНД, “залишивши лише ті, які є прагматично необхідні для України, як то: визнання дипломів, визнання працевлаштування і договір про транзит та інші, які будуть необхідні для роботи України та економіки України”.
Вона зазначила, що СНД відмовився визнавати російську агресію в Україні, тому Президент заявив про намір припинити участь України в його статутних органах, однак він пропонував не припиняти дію угод, що економічно вигідні.
Як повідомляв УНН, 12 квітня П.Порошенко заявив, що проситиме спільно з урядом підготувати пропозицію щодо офіціального припинення участі України в статутних органах СНД.
Також він повідомив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради пропозиції щодо припинення в односторонньому порядку дії окремих положень "великої угоди" про дружбу і співробітництво з Росією.