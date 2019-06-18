У Порошенко поддержали кандидатуру Пристайко на должность главы МИД

Согласно заявлению партии, Вадим Пристайко - опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. В политсиле напомнили, что в 2014-м году он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а 2017 году Президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО.

"Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности", - отметили в "Европейской солидарности", выразив надежду, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейские и евроатлантические устремления Украины.

Напомним, на прошлой неделе фракция "Блок Петра Порошенко" еще не определилась со своей позицией по поддержке представлений Президента об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора, увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на его место Вадима Пристайко.