У Порошенка підтримали кандидатуру Пристайка на посаду голови МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Партія "Європейська Cолідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба партії, передає УНН.
Згідно з заявою партії, Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. У політсилі нагадали, що 2014-го року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а 2017 року президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО.
"Це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва", - наголосили в "Європейській солідарності", виразивши сподівання, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних устремлінь України.
Нагадаємо, минулого тижня фракція "Блок Петра Порошенка" ще не визначилась зі своєю позицією щодо підтримки подань Президента про звільнення Юрія Луценка з посади Генпрокурора, звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на його місце Вадима Пристайка.