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У Порошенка підтримали кандидатуру Пристайка на посаду голови МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Партія "Європейська Cолідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба партії, передає УНН.

У Порошенка підтримали кандидатуру Пристайка на посаду голови МЗС

Згідно з заявою партії, Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. У політсилі нагадали, що 2014-го року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а 2017 року президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО.

"Це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва", - наголосили в "Європейській солідарності", виразивши сподівання, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних устремлінь України.

Нагадаємо, минулого тижня фракція "Блок Петра Порошенка" ще не визначилась зі своєю позицією щодо підтримки подань Президента про звільнення Юрія Луценка з посади Генпрокурора, звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на його місце Вадима Пристайка.

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