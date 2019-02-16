В понедельник министры иностранных дел ЕС обсудят Украины

Министры обсудят процесс реформ в Украине. Также они обратятся к вопросу того, как ЕС может помочь сохранить импульс реформ, способствуя внедрению Соглашения об ассоциации/глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и обеспечивая постоянство полученных результатов.



Кроме того, министры иностранных дел могут обсудить вопрос того, как ЕС способен помочь в обеспечении надлежащего проведения президентских и парламентских выборов в Украине.



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Ожидается, что министры обменяются мнениями по поводу безопасности и гуманитарной ситуации в пораженных конфликтом регионах Украины, а также о том, как ЕС может присоединиться к улучшению ситуации. Также министры затронуты вопросы ситуации, касающейся Азовского моря и милитаризации этого района, которая растет; они обсудят возможную социально-экономическую поддержку Евросоюзом этого региона и вопросы того, как обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Керченском проливе.



Как сообщал УНН, пакет так называемых "Азовских санкций" в отношении России за ее агрессию против украинских военнослужащих и захвата в плен украинских моряков и нескольких кораблей в целом обсужден и утвержден.