В понедельник министры иностранных дел ЕС обсудят Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В пятую годовщину евромайдан Совет ЕС соберется для обмена мнениями по Украине. Накануне выборов, которые состоятся 31 марта, эта дискуссия станет возможностью для широкого обмена мнениями, которые касаются, в частности, процесса реформ, а также безопасности и гуманитарной ситуации, особенно на востоке Украины и Азовском море. Об этом сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности, передает УНН.
Министры обсудят процесс реформ в Украине. Также они обратятся к вопросу того, как ЕС может помочь сохранить импульс реформ, способствуя внедрению Соглашения об ассоциации/глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли и обеспечивая постоянство полученных результатов.
Кроме того, министры иностранных дел могут обсудить вопрос того, как ЕС способен помочь в обеспечении надлежащего проведения президентских и парламентских выборов в Украине.
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Ожидается, что министры обменяются мнениями по поводу безопасности и гуманитарной ситуации в пораженных конфликтом регионах Украины, а также о том, как ЕС может присоединиться к улучшению ситуации. Также министры затронуты вопросы ситуации, касающейся Азовского моря и милитаризации этого района, которая растет; они обсудят возможную социально-экономическую поддержку Евросоюзом этого региона и вопросы того, как обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, пакет так называемых "Азовских санкций" в отношении России за ее агрессию против украинских военнослужащих и захвата в плен украинских моряков и нескольких кораблей в целом обсужден и утвержден.